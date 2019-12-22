الإفراط في استهلاك السكر يؤثر سلباً على الأوعية والدورة الدموية

المصدر: دبي - البيان الصحي

أظهرت أبحاث طبية أن الاستهلاك المفرط للسكر يؤثر سلباً في الأوعية والدورة الدموية، ويمكن أن يؤدي إلى اضطراب في وظائف الأعضاء الداخلية.

وتوصل خبراء تغذية في جامعة «كوبنهاغن» الدنماركية إلى أن الاستهلاك الزائد للسكر يؤثر سلباً في الدورة الدموية، ويمكن أن يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية التي يجري فيها الدم، وهذا ما قد يسفر عن اضطراب في عمل الأعضاء الداخلية.

وشملت الدراسة، التي نُشرت على موقع «The Copenhagen Post» الدنماركي، الرجال الذين يستهلكون 225 غراماً من السكر يومياً لمدة أسبوعين، منذ بداية التجربة حتى نهايتها، وقاس الأطباء مستوى إمدادات الدم للمتطوعين يومياً خلال هذه الفترة.

وبيّنت نتائج الدراسة أن إمداد الدم للأطراف انخفض بنسبة 17%، ورجّح خبراء التغذية أن الأعضاء الداخلية المهمة، مثل الدماغ والقلب، تعاني أيضاً نتيجة لذلك عدم كفاية تدفق الدم. ومع ذلك، يؤكد الأطباء ضرورة مراقبة ما يأكله الشخص ويشربه. وقال العالم المشارك في الدراسة يولفا هيليستن: «نصف لتر من الكوكا الكولا في فترات متباعدة لن يتسبب لك في أي ضرر، إن كنت تأكل الأطعمة الصحية، وتتبع نظاماً غذائياً متوازناً».