البيض والتفاح والأسماك ضرورية للحامل

المصدر: دبي - البيان الصحي

تبدأ أهمية التغذية بالنسبة للحامل قبل أن يحدث الإخصاب أو فور المعرفة بحدوثه. كما تساعد بعض المغذيات على تحسين فرص الإخصاب، والبعض الآخر يساعد على النمو السليم للجهاز العصبي للطفل. وتفيد دراسات بأن الحامل التي لا تتناول أطعمة صحية تعرّض الطفل الذي تنجبه لمشكلات صحية مزمنة، وأن تأثير طعام الأم على صحة الطفل يستمر حتى فترة المراهقة.

وبحسب تقارير طبية تلعب الأطعمة التي تتناولها الحامل دوراً في إصابة الطفل بمتلازمة نقص الانتباه وفرط الحركة. وقد أظهرت أبحاث أن الأطفال المصابين بهذه المتلازمة لديهم ارتفاع في مستوى دهون أوميغا6 وأوميغا3، وهي دهون صحية، لكن تناول الأم الكثير من الأطعمة المقلية والزيوت غير الصحية يزيد احتمال إصابة الطفل بنقص الانتباه.

وتفيد دراسة من جامعة كورنيل أن الأمهات اللاتي تتناولن البيض وخاصة الصفار الذي يحتوي على مادة الكولين، يتم أبناؤهن بقدرات ذهنية جيدة.

ويساعد تناول الحامل المأكولات البحرية وخاصة الأسماك الدهنية خلال الشهر الأول والثاني من الحمل على حماية الطفل من متلازمة نقص الانتباه وفرط الحركة، وفقاً لدورية «جورنال أوف إبديميولوجي». التفاح. وتوجد أدلة على أن الحوامل اللاتي تأكلن التفاح والأسماك أثناء الحمل توفرن حماية لأطفالهن من الربو، ومن أمراض الحساسية.