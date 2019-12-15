البقول درع حماية للقلب والشرايين

المصدر: دبي _ البيان الصحي

أكدت نتائج دراسة استعادية تمت فيها مراجعة عدة دراسات وأبحاث سابقة أن البقوليات مفيدة لصحة القلب، وأن النظام الغذائي المتوازن الذي يحمي القلب يتضمن البقول إلى جانب الخضراوات والفواكه الطازجة. وتتضمن البقول الحمص والبازلاء والعدس والفول واللوبيا ذات العين السوداء والفاصولياء البيضاء.

وبحسب التقرير الذي نشرته دورية «أدفانسز إن نيوتريشن» تمتاز البقول بأنها غنية بالألياف والبروتين وأنها قليلة السكر والدهون. ورصدت الدراسة وجود صلة واضحة بين زيادة السكر والدهون في النظام الغذائي وبين تزايد خطر الإصابة بأمراض القلب.

ولاحظت الدراسة أن تناول حصة من البقول يومياً أو أكثر يرتبط بمزيد من الوقاية للقلب.

وتحث توصيات كل من جمعية القلب الأمريكية والكندية والأوروبية على أن زيادة حصة البقول كمصدر للبروتين يؤدي إلى خفض الكولسترول وضغط الدم المرتفعين، وتحسين القدرة على ضبط مستوى السكر بالدم.