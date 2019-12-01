بعض الأسماك يرفع مخاطر أمراض القلب

المصدر: دبي _ البيان الصحي

تُعتبر المأكولات البحرية مفيدة لصحة الإنسان بفضل احتوائها على عناصر غذائية مهمة، إلا أنه يتوجب الاعتناء بطريقة طبخها واختيار الأنواع المناسبة لتحقيق الفائدة المرجوة.

وتحتوي المأكولات البحرية على البروتين الطري وأحماض «أوميغا 3» المفيدة للقلب، ما يدفع الأطباء للنصح بتناولها مرتين في الأسبوع تقريباً.

وبحسب دراسة من جامعة هارفارد الأمريكية، فإن الأسماك الغنية بهذه العناصر هي سمك السلمون الأطلسي والماكريل وسمك السلمون المرقط والرنجة والسمك الأزرق والتونة.

أما الأسماك التي ليس لها زعانف، مثل الاستكوزا والروبيان والحبار والأخطبوط فتحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم والكوليسترول، مما يزيد من مخاطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب خصوصاً عند كبار السن من الرجال في حال الإفراط في تناولها.

وتنصح الدراسة بعدم الإكثار من تناول هذه المأكولات بعد قليها لاحتوائها على كميات كبيرة من الدهون والملح، وتشير إلى أن أفضل طريقة لتناولها هي بشويها أو طهيها بقليل من الزيت أو الزبدة.

وفي سياق متصل، يجب على الأشخاص الذين يعانون من الأمراض الكلوية المزمنة التقليل من تناول المأكولات البحرية، حيث إنها غنية بالبوتاسيوم في حين أجسامهم لا تستطيع التخلص من هذا العنصر بالفاعلية اللازمة.