اللبن «الزبادي» يومياً قد يقلل خطر الإصابة بسرطان الرئة

المصدر: دبي - البيان الصحي

أظهرت دراسة جديدة، أجراها المركز الطبي في جامعة Vanderbilt بولاية تينيسي الأمريكية، أن تناول كوب من اللبن (الزبادي) يومياً قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة. وحلل الباحثون في الدراسة هذه، التي نشرت في JAMA OncologyK، نحو 10 دراسات جماعية من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، شملت أكثر من 1.44 مليون شخص. وقاموا بتحليل مقدار استهلاك المشاركين للألياف الغذائية واللبن، ثم تتبعوا من المرضى طوروا سرطان الرئة.

انخفاض

واكتشف فريق البحث أن أولئك الذين يتناولون وجبة يومية من اللبن، شهدوا انخفاض خطر الإصابة بالمرض بنسبة 20%، مقارنة بغيرهم ممن لم يتناولوا اللبن.

وتمكّن الأفراد الذين يتناولون اللبن يومياً، إلى جانب اتباع نظام غذائي غني بالألياف، من خفض خطر الإصابة بسرطان الرئة بأكثر من 30% وأظهرت الدراسات أن بعض أنواع البكتيريا الحية الموجودة في اللبن (بروبيوتيك)، لها خصائص مضادة للالتهابات ومقاومة للسرطان.