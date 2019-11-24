الأسماك الدهنية تزيد استجابة مرضى الاكتئاب للعلاج

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت دراسة أمريكية حديثة، نُشرت نتائجها في موقع «ميديكال نيوز توداي»، المتخصص في الدراسات الطبية والأخبار الصحية، أن تناول الأسماك الدهنية يزيد استجابة مرضى الاكتئاب الذين لا يستجيبون للعلاج الدوائي ويرون أنه لا فائدة من العلاج.

وأضافت أن نحو نصف المرضى الذين يعانون الاكتئاب لا يستجيبون لمثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الاختيارية (SSRI)، وهي فئة من المركبات تستخدم عادة كمضادات اكتئاب، واضطرابات القلق، وبعض اضطرابات الشخصية.

ويرى الباحثون أن تناول الأسماك الدهنية ينشّط مفعول أدوية الاكتئاب ويحسّن فاعليتها، معللين ذلك بأنهم توصلوا إلى ذلك أثناء بحثهم عن التغيرات البيولوجية التي يمكن أن تفسر الاكتئاب وعدم الاستجابة لمضادات الاكتئاب، واكتشفوا أن هناك علاقة التمثيل الغذائي للأحماض الدهنية وتنظيم هرمون التوتر، إذ وجدوا أن أيض مرضى الاكتئاب غير الأحماض الدهنية، وأن هذا التمثيل الغذائي المتغير تم تنظيمه بطريقة مختلفة من قبل هرمونات التوتر.