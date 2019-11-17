الأسماك تحد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكدت الجمعية الألمانية للتغذية أن الأسماك تتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث إنها تحد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية واضطرابات أيض الدهون. وأوضحت الجمعية أن الفضل في ذلك يرجع إلى أن الأسماك غنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3، التي تعمل على تحسين سريان الدم وتمنع الترسبات بالأوعية الدموية، فضلاً عن أهميتها لنمو وتطور المخ. وتزخر الأسماك البحرية كالسلمون والماكريل باليود أكثر من أسماك المياه العذبة، علماً بأن اليود يتمتع بأهمية كبيرة لوظيفة الغدة الدرقية.

فيتامينات

كما تعد الأسماك كنزاً من الفيتامينات، مثل فيتامين A المهم للجلد وفيتامين B6 المهم للأعصاب وفيتامين B12 المهم لبناء الدم وفيتامين D المهم للعظام. وتحتوي الأسماك ذات اللحوم الحمراء كالسلمون والماكريل والرنجة والتونة على الفيتامينات بنسبة تركيز أعلى من الأسماك ذات اللحوم البيضاء.

وللاستفادة من كل هذه المزايا الصحية تنصح الجمعية الألمانية بتناول الأسماك بمعدل مرة إلى مرتين أسبوعياً. «د ب أ»