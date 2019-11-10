الفطر يقلل خطر سرطان البروستات

المصدر: دبي - البيان الصحي

أثبتت نتائج دراسة علمية، تم إجراؤها على مدى ما يقرب من 25 عاماً، أن تناول الفطر بشكل منتظم يؤدي إلى انخفاض فرص الإصابة بسرطان البروستات، وفقاً لما نشرته مجلة «نيوزويك» الأمريكية، نقلاً عن «المجلة الدولية للسرطان».

وقد أجرى الباحثون الدراسة على حالات 36499 رجلاً، بداية من عام 1990، وشملت تسجيل بيانات كل مشارك بالدراسة ومعلومات حول أسلوب حياة كل حالة على حدة، بما يشمل النظام الغذائي والنشاط البدني وعادات التدخين، بالإضافة إلى التاريخ الطبي للحالة وعائلته وجاء في البيان الصحافي: «تشير المتابعة طويلة الأمد للمشاركين إلى أن تناول الفطر بشكل منتظم يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستات لدى الرجال، بخاصة بين الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 50 وما فوق، وفي الرجال الذين يتألف نظامهم الغذائي إلى حد كبير من اللحوم، ومنتجات الألبان، مع استهلاك محدود من الفواكه والخضروات».

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وأظهرت النتائج أن تناول الفطر 3 مرات أو أكثر في الأسبوع يقلل فرص الإصابة بسرطان البروستات بنسبة 17%، مقارنة مع المرضى الذين يتناولون الفطر مرة واحدة أسبوعياً. أما تناول كميات أقل من الفطر، مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع، فيجعل الرجل أقل عرضة بنسبة 8% فقط لاحتمالات الإصابة بالمرض، مقارنة بالرجال الذين يتناولون الفطر بمعدل أقل من مرة واحدة في الأسبوع.

وترجع أهمية الدراسة إلى كونها أول دراسة تدرس العلاقة الدقيقة بين تناول الفطر وتطور سرطان البروستات على البشر، وليس مجرد إجراء التجارب داخل المختبر.