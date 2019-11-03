(اف. دي. ايه) تقترح حظر الزيوت النباتية المهدرجة

المصدر: دبي ـ البيان الصحي

اقترحت الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير (اف. دي. ايه) حظر استخدام الزيوت النباتية المهدرجة في الأغذية المعلبة والعجائن والفطائر والمخبوزات وغيرها قائلة إنها تتسبب في الإصابة بأمراض القلب.

وقالت إدارة الأغذية والعقاقير: إنه ثبت أنّ هذه الزيوت المهدرجة جزئياً ترفع من نسبة الكوليسترول الضار قليل الكثافة في الدم. وأضافت أنّ الإقلال من استعمال هذا النوع من الدهون قد يمنع الإصابة بنحو 20 ألف حالة من الأزمات القلبية وسبعة آلاف حالة وفاة بأمراض القلب سنوياً.

وقالت مارجريت هامبورج، مفوضة الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير (اف. دي. ايه): فيما تراجع استهلاك الزيوت النباتية المهدرجة التي قد تمثل خطورة خلال العقدين الأخيرين بالولايات المتحدة إلا أنّ الاستهلاك الحالي لا يزال يمثل خطراً كبيراً على الصحة العامة.

وقال مايكل جاكوبسون المدير التنفيذي لجماعة مركز العلوم والاهتمام الجماهيري: الزيوت النباتية المهدرجة عامل أساسي للغاية في الإصابة بأمراض القلب وسيؤدي هذا الإعلان إلى الإسراع باختفائها في نهاية المطاف من قائمة المواد الغذائية.

وقالت رابطة مصنعي المواد الغذائية: إنّ جهات تصنيع المواد الغذائية خفضت بصورة طوعية من كميات الزيوت النباتية المهدرجة في منتجاتها بنسبة تزيد على 73 في المئة منذ عام 2005 من خلال إعادة تعديل مكونات كل منتج.

وقالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية إنّ متوسط ما يستهلكه الأمريكيون يومياً من الزيوت النباتية المهدرجة تراجع من 4.6 غرامات عام 2003 إلى غرام واحد عام 2012.