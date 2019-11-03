المشروبات الغازية تُضاعف خطر الإصابة بسرطان الرحم

المصدر: دبي - البيان الصحي

درس باحثون في جامعة في مينوسوتا تأثير المشروبات الغازية على الرحم، وذكروا أن المشروبات المحملة بالسكر تُضاعف خطر إصابة المرأة بسرطان الرحم. وأوضحت الدراسة أن النساء اللواتي يستهلكن كميات من المشروبات الغازية المُحملة بالسكر بنسبة 78 % يكنّ أكثر عرضة للمعاناة من سرطان الرحم من غيرهن، وفقاً لما نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية.

يذكر أن هذا المرض يصيب النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 50 عاماً وأكثر، لافتةً إلى أن النساء في بريطانيا الأكثر إصابةً بهذا المرض من غيرهن، وهو ما يُسفر عن وفاة ما يقرب من 2000 امرأة سنوياً.