الحمية النباتية.. تنخر الأسنان

المصدر: دبي - البيان الصحي

حذر طبيب أسنان بريطاني بارز من أن التحول إلى حمية غذائية نباتية قد يكون أمراً سيئاً لابتسامتك.

وقال الدكتور ميرفن درويان، من مركز لندن لطب الأسنان التجميلي، إنه شهد زيادة في المرضى الذين يعانون من تسوس الأسنان، بعد استبعاد بعض الأطعمة، عند الانتقال إلى نظام غذائي نباتي. ويتبع الكثير من هؤلاء المرضى نظاماً غذائياً نباتياً، قد ينقصه البروتين والكالسيوم، وهي عناصر حيوية مهمة للحفاظ على صحة الأسنان، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

كما حذر الدكتور ميرفن من أن بعض النباتيين قد يتناولون أيضاً المزيد من الأطعمة الحلوة والنشوية مثل الفواكه والحبوب، ويمكن لهذه الأطعمة أن تساعد البكتيريا الموجودة في الفم على إنتاج المزيد من الأحماض، ما يسبب ضرراً لمينا الأسنان.

وقال الدكتور ميرفن: «نظراً لزيادة عدد الأشخاص الذين يتحولون إلى الأطعمة النباتية، فإننا نشهد المزيد من المرضى الذين يعانون من نخور الأسنان. ليس فقط بسبب نقص الفيتامينات، ولكن أيضاً بسبب تغيير أنماط الغذاء والتحول إلى أطعمة تفتقر إلى بعض العناصر الغذائية الأساسية».