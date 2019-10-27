الحفاظ على معدلات البروتين مهم لوظائف حيوية في الجسم

المصدر: دبي - البيان الصحي

يحتاج الشخص البالغ إلى 8 غرامات من البروتين لكل 1.1 كغم من وزن الجسم، ويعتبر البروتين مصدراً مهماً للأحماض الأمينية اللازمة لوظائف حيوية في الجسم، ويسبب نقصه مضاعفات، منها ضعف العضلات، فتقل قدرة الجسم على التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية، وتتراجع القدرة على التركيز، ويتباطأ شفاء الجروح، ويصبح من الصعب على الجلد إصلاح التلف والخدوش، ويصاب الإنسان بالأنيميا إذا قلّت مدخلات جسمه كثيراً من البروتين فكل أطعمة البروتين تحتوي على الحديد وفيتامين بـ12، ونقصهما يؤدي إلى الأنيميا.

ويذكر موقع «روسيا اليوم» أن من أعراض نقص البروتين أيضاً احتباس سوائل الجسم.