التغذية أثناء فترة الحمل

المصدر: دبي - البيان الصحي

تحتاج المرأة أثناء فترة الحمل إلى الحصول على كميات كافية من العناصر الغذائية كي يكون حملها صحياً، حيث تلعب التغذية السليمة لدى المرأة الحامل دوراً أساسياً في نمو الجنين وتطوره. ومن المهم أيضاً أن تكون حالة المرأة التغذوية قبل الحمل جيدة، فالنساء اللواتي تكون حالاتهن التغذوية سيئة قبل الحمل تزداد احتمالات إصابتهن بالأمراض ويصعب عليهن لاحقاً مواكبة الاحتياجات الغذائية المتزايدة خلال الحمل. وقد أثبتت الأبحاث العلمية أن سوء تغذية الأم قد يتسبب بحصول عواقب ضارة وأحياناً طويلة الأمد للجنين.

ومن أهم العناصر الغذائية التي على المرأة التأكد من الحصول عليها بكميات كافية قبل الحمل هو عنصر حمض الفوليك، وذلك لأهميته في دعم نمو الجنين وتطور جهازه العصبي، حيث إنه يساعد على خفض خطر الإصابات الدماغية وعيوب الحبل الشوكي لدى الجنين.

ومن الشائع بين معظم الناس ضرورة تناوله، ولكن بعد حصول الحمل، أما التوصيات العالمية فتنصح بتناول 400 ميكروغرام يومياً من حمض الفوليك لمدة شهر قبل الحمل وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

بعض الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك:

Ⅶ الخضار الورقية الخضراء والبقوليات والحبوب الكاملة.

وتنصح المرأة الحامل عموماً بتناول نظام غذائي متوازن يشمل مكونات من كل المجموعات الغذائية (اللحوم والخضروات والفواكه، والنشويات، والألبان، والدهون المفيدة). وعلى المرأة الحامل أن تحرص على تناول الأطعمة الغنية بمعدن الكالسيوم والأطعمة الغنية بعنصر الحديد للحصول على احتياجاتها المتزايدة من هذين العنصرين. يستخدم الكالسيوم لبناء عظام الجنين وأسنانه. يجب على جميع النساء، بما في ذلك النساء الحوامل اللاتي تتراوح أعمارهن بين 19 عاماً وما فوق، الحصول على 1000 ملغ من الكالسيوم يومياً. يعتبر الحليب ومنتجات الألبان الأخرى أفضل مصادر الكالسيوم. من مصادر الكالسيوم أيضا: البروكلي، وخضروات ذات أوراق داكنة، والسردين، أو مكملات الكالسيوم.

أثناء الحمل، تحتاج المرأة إلى كميات إضافية من الحديد، حوالي ضعف احتياجات المرأة غير الحامل.

أهم مصادر الحديد:

اللحوم الحمراء، والدواجن، والبقوليات المجففة، والفواكه المجففة، والحبوب المدعمة بالحديد.

وينصح بتناول ما لا يقل عن خمس حصص من الخضار والفواكه يومياً للحصول على كميات كافية من الألياف، حيث تكون المرأة الحامل أكثر عرضة للإمساك، خاصة خلال أشهر الحمل الأخيرة، كما ينصح بغسل الفواكه والخضار جيداً قبل الأكل، والابتعاد عن تناول الأطعمة غير المطهوة والابتعاد عن الوجبات السريعة لاحتوائها على سعرات حرارية عالية وفقرها بالعناصر الغذائية المهمة.

كما تنصح المرأة الحامل بتناول كميات كافية من السوائل (6-8 أكواب) مع الابتعاد عن السوائل التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر، والابتعاد عن الأطعمة ذات محتوى عالٍ من الملح، لأنها تزيد احتمال ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل في الجسم.

وبالنسبة لزيادة الوزن أثناء الحمل فهو يعتمد على وزن الأم قبل الحمل.

Ⅶ فإذا كان وزن المرأة قبل الحمل ضمن المعدل الطبيعي فينصح بزيادة الوزن ما بين 11.5 كغ و16 كغ.

Ⅶ أما إذا كان وزن المرأة تحت المعدل الطبيعي فتتراوح زيادة الوزن ما بين 12.5 و18 كغ.

Ⅶ وإذا كان وزنها زائداً فتنصح بزيادة بين 6 و11.5 كغ.

تنصح المرأة الحامل بتناول 300 سعرة حرارية زيادة عن حاجاتها قبل الحمل، وذلك بعد الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

وتذكري دوماً أن صحة الجنين مرتبطة بصحة الأم.

Ⅶ عبير عسقول

أخصائية تغذية سريرية أولى، إدارة التغذية السريرية