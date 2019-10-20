البامية لخفض نسبة السكر في الدم

المصدر: دبي - البيان الصحي

مرض السكري من النوع الثاني هو مرض مزمن يتطلب إجراءات لإصلاح النظام الغذائي، وقد ثبت علمياً بأن العديد من الأطعمة تعمل على خفض مستويات السكر في الدم.

وتشير الدلائل إلى أن تناول البامية يوفر فوائد صحية كثيرة للجسم، وأهمها الخصائص التي تساعد على خفض نسبة السكر في الدم.

وفي إحدى الدراسات التي نشرت عام 2011 في مجلة الصيدلة والعلوم الحيوية، وجد باحثون في الهند أن الفئران المصابة بمرض السكري التي تتغذى على حبوب البامية المجففة شهدت انخفاضاً في مستويات الجلوكوز في الدم، في حين أظهرت دراسات أخرى انخفاضاً تدريجياً في مستوى الجلوكوز في الدم بعد إجراء تجارب منتظمة على عدد من مرضى السكري الذين تناولوا البامية لمدة عشرة أيام.

انخفاض

إضافة إلى الدراسات السابقة، قال العديد من مرضى السكري لموقع «ديابيتيس» الإلكتروني، إنهم شهدوا انخفاضاً في مستويات السكر في الدم بعد نقع قطع البامية في الماء لليلة كاملة ثم قيامهم بشرب عصيرها في الصباح.

وعلى مدى عقود من الزمن، كانت بذور البامية المحمصة دواءً شعبياً في عدد من دول الشرق الأوسط لعلاج مرض السكري.

وبحسب الدراسات فإن الألياف غير القابلة للذوبان التي توجد في البامية تساعد في استقرار نسبة الجلوكوز في الدم عن طريق إبطاء معدل امتصاص السكر من الأمعاء، وفق ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية.