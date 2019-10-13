عصير الرمّان مفيد لدماغ الجنين

المصدر: دبي - البيان الصحي

أفادت أدلة علمية جديدة بأن تناول الحامل عصير الرمّان يحسّن من عملية نمو دماغ الجنين، وينعكس ذلك على تمتّعه بقدرات معرفية جيدة، مثل مهارات الذكاء والذاكرة.

ويمتاز عصير الرمّان باحتوائه على جرعة مكثّفة من مضادات الأكسدة التي تُسمّى بوليفينول، وتوجد هذه المغذيات أيضاً في المكسرات والتوت والشاي الأخضر.

المغذيات التي يوفرها عصير الرمّان تساعد على تحسين وصول الأكسجين إلى الجنين داخل الرحم.

ووجدت دراسة أمريكية أجريت في جامعة بريغهام، نشرتها أخيراً مجلة «بلوس وان» الطبية، أن وصول المغذيات التي يحتوي عليها عصير الرمّان إلى الجنين في الرحم يساعد على تطور خلايا دماغه على نحو أفضل.

وتوجد أدلة على أن المغذيات التي يوفرها عصير الرمّان تساعد على تحسين وصول الأكسجين إلى الجنين داخل الرحم.

وتعتبر توليفة البوليفينول، التي يوفرها عصير الرمّان، أكثر تنوعاً وكثافة من المصادر الغذائية الأخرى.