شوكولاتة جديدة لعلاج التجاعيد ومشكلات البشرة

المصدر: دبي - البيان الصحي

ابتكر علماء بريطانيون نوعاً جديداً من الشوكولاتة ذا وظيفة تجميلية، تفيد في الحفاظ على نقاء البشرة وإزالة التجاعيد منها.

ولم يعد طعم الشوكولاتة اللذيذ هو السبب الوحيد في إقبال الكثيرين على تناولها، فقد اكتشف العلماء فوائد أخرى للشوكولاتة بعد أن قاموا بإنتاج ما أسموه «الشوكولاتة التجميلية» التي تفيد في إزالة التجاعيد وتزيد من تدفق الدم وتساعد على استعادة نضارة البشرة.

وقال العلماء بأن تناول 7.5 غرامات من هذه الشوكولاتة يومياً، ستظهر آثاره الإيجابية خلال 3 أسابيع فقط، أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تقلل من نسبة الكوليسترول، كما تحتوي على 38 حريرة فقط، بالإضافة إلى 72% من نوع خاص من الكاكاو. وتم تطوير هذا النوع التجميلي من الشوكولاتة، بعد دراسة أجرتها جامعة كامبريدج، بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.

وكشفت شركة كامبريدج للتقنيات التي ستقوم بتسويق الشوكولاتة ، أن التجارب السريرية التي أجريت على متطوعين تتراوح أعمارهم بين 50 و 60 عاماً، أظهرت تحسناً ملحوظاً في صحتهم، فبعد ثلاثة أسابيع من تناولهم للشوكولاتة، تحسنت إمدادات الدم إلى الجلد والدهون تحت الجلد لديهم، مما ساعد الأكسجين بالوصول إلى الجلد الأمر الذي حسن عملية التنفس. ووصف متحدث باسم الشركة الابتكار الجدي بأنه «شوكولاتة داكنة رائعة ممزوجة بالمستخلصات النباتية القوية». إلا أن البروفيسور نافيد ساتار من جامعة غلاسكو البريطانية قال ساخراً بأن تناول الكثير من الشوكولاتة يعني المزيد من الحريرات وهذا يعني السمنة.