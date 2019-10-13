التغذية السليمة مرآة البشرة الصحية

المصدر: دبي - البيان الصحي

تؤدي التغذية السليمة المتوازنة دوراً بالغ الأهمية في المحافظة على صحة وسلامة أنسجة وخلايا الجسم، ومن ضمنها أنسجة وخلايا البشرة، فالبشرة الصحية هي انعكاس لصحة الجسم العامة.

فالجميع يسعى للحصول على بشرة نضرة، شابة، خالية من العيوب، خاصة النساء.

ومن الأغذية التي تساعد على نضارة البشرة:

Ⅶ الأطعمة الغنية بالأوميغا 3، ومن أهمها الأسماك الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3 مثل السالمون، التونا، السردين، والأنشوجة.

وإضافة إلى فوائدها الغذائية المعروفة، فهي أيضاً مفيدة للبشرة، لأنها تساعد في الحفاظ على مخزون الكولاجين في الجلد للمحافظة على بشره صحية.

Ⅶ بذور الكتان: بذور الكتان غنية بالأحماض الدهنية التي تساعد على تنشيط الكولاجين في البشرة، كما أنها غنية بفيتامين هـ الذي يساعد على تجديد الخلايا.

Ⅶ بذور الشيا: فهي أيضاً تحتوي على الأوميغا 3 التي تساعد على زيادة مرونة الجلد.

Ⅶ المكسرات مثل الجوز واللوز، فهي غنية بالمعدن الغذائي (النحاس) الذي يساعد على إنتاج الكولاجين، كما أنها غنية بالأوميغا 3.

Ⅶ بذور دوّار الشمس: فهي تحتوي أيضاً على فيتامين هـ الذي يساعد على تجديد خلايا البشرة.

Ⅶ الطماطم: فهي تحتوي على صبغة اللايكوبين التي تعطيها اللون الأحمر، وهي من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من الجذور الحرة للمحافظة على بشره نضرة، كما أنها غنية بفيتامين ج الذي يساعد على محاربة علامات تقدّم عمر البشرة.

Ⅶ الشوكولاتة الداكنة: فهي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحافظ على البشرة من الضرر، على أن لا يقل محتوى الشوكولاتة عن 70% على الأقل كاكاو.

Ⅶ الفراولة: فهي تحتوي على مادة تساعد، كما ذُكر سابقاً، على حماية البشرة وتنظيم تدفق الدم لها.

Ⅶ الفلفل بألوانه الأحمر والأخضر والبرتقالي.

يحتوي الفلفل على من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجلد.

Ⅶ الكركم: فهو مضاد للالتهابات ويساعد على تجديد الخلايا.

Ⅶ السبانخ: يحتوي على الفوليت أحد فيتامينات ب التي تساعد على تجديد الخلايا.

وبصوره عامة، فإن الخضراوات الخضراء مثل البروكلي والسبانخ تحتوي على الحديد الذي يساعد على حمل الأوكسجين في الدم للخلايا وبالتالي تغذيتها.

Ⅶ الجزر: غني بفيتامين (أ) الذي يساعد على حماية خلايا البشرة.

Ⅶ الماء: قال تعالى: «وجعلنا من الماء كل شيء حي»، شرب كمية كافية من الماء بحيث لا تقل عن لترين (8 أكواب) يومياً يساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف والمحافظة على حيويتها ونضارتها.

كما أن ممارسة النشاط البدني هو جزء لا يتجزأ من نمط الحياة الصحي، فممارسة الرياضة يساعد على تنشيط الدورة الدموية، وتغذية البشرة عن طريق إيصال الدم المحل بالأوكسجين لخلايا الجسم ومن ضمنها خلايا البشرة.

Ⅶ رهام أحمد سليم

اختصاصية تغذية علاجية إدارة التغذية السريرية