الشمندر.. صديق المعدة والكبد

المصدر: دبي - البيان الصحي

يعد «الشمندر» البنجر صديقاً للمعدة والكبد؛ إذ إنه غني بالألياف الغذائية التي تتمتع بتأثير إيجابي في عملية الهضم، ويسهم تناول طبق صغير من البنجر يومياً في الحد من خطر الإصابة بالإمساك والبواسير.

ووفقاً لما أفادت به مجلة «فرويندين» الألمانية المعنية بالصحة والجمال، فإن البنجر يزخر أيضاً بمادة البيتايين التي تسهم في الحد من تجمع الدهون بالكبد، مما يعمل على تحسين وظيفة الكبد.

وإضافة إلى ذلك، يحتوي البنجر على النترات، التي تعمل على تحسين سريان الدم في الجسم، مما يسهم في خفض ضغط الدم المرتفع، ومن ثم الوقاية من أمراض القلب والشرايين. ووفقاً لإحدى الدراسات، فإن تناول كوب من عصير البنجر يومياً يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.