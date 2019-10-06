البطاطا الحلوة لإنقاص الوزن

المصدر: دبي - البيان الصحي

تعد البطاطا الحلوة من الأطعمة المميّزة خاصة في فصل الشتاء، كونها تمدّ الجسم بالدفء والطاقة، وتعزّز المناعة وصحة القلب والشرايين، وهي غنية بالألياف الغذائية التي تساعد على إنقاص الوزن وهذا يجعل من يتناولها يشعر بالشبع لفترة أطول وبالتالي يمتنع من الإفراط في تناول الطعام.

ووفق ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام فإن من أهم الأسباب التي تجعل البطاطا الحلوة تساعد على إنقاص الوزن أنّها تحتوي على نسبة عالية من الماء، ويمكن أن يؤدّي الجفاف إلى إبطاء عملية الأيض ويمكن أن يساعد استهلاك البطاطا الحلوة في إعادة ترطيب خلايا الجسم وتسريع عملية الأيض، وهو ما يمنع تراكم الدهون ويوازن الحموضة ويساعد في التخلص من السموم، وغنية بالمواد المضادة للأكسدة: تحتوي البطاطا الحلوة على العديد من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الالتهابات، والمواد السامة التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن.