علماء يكتشفون الفاكهة المبطئة لشيخوخة الدم

المصدر: دبي - البيان الصحي

توصل خبراء من نتائج التجارب التي أجروها على الفئران المخبرية، أن تناول ثمار يطلق عليها «فاكهة الراهب» يساعد على إبطاء الشيخوخة.

وأظهر تقرير لعلماء من الصين نشرته مجلة «The American Journal of Chinese Medicine»، المتخصصة بنشر أنباء عن التغذية الصحية، أن تناول «فاكهة الراهب» (أرهات) التي تسمى باللغة اللاتينية «Siraitia grosvenorii» لفترة 10 أشهر أبطأ شيخوخة الفئران المخبرية.

وقد فسر الخبراء هذا، بأن هذه الفاكهة تحفز وظيفة الخلايا الجذعية المكونة للدم في نخاع العظام، الذي يولد خلايا الدم الحمراء ويجددها. وأضاف التقرير أن نتائج هذه التجارب، ستكون نفسها عند البشر، على أساس هذه التجارب استنتج الباحثون، أن تناول ثمار «فاكهة الراهب» يمكن أن يطيل عمر الإنسان لأنها تحسن وظائف الخلايا الجذعية.