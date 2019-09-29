الليمون.. فوائد عدة أبرزها في القشر والشم

المصدر: دبي - البيان الصحي

يكره بعض الناس ثمرة الليمون، لأنهم يجدون فيها مذاقاً حامضاً وغير محبب، لكن الخبراء يحثون على تناولها أو إضافتها إلى وجبات الطعام، نظراً لما فيها من منافع للجسم.

وأشارت دراسة سابقة صدرت عن جامعة «أوهايو» الأمريكية، إلى أن مجرد شم رائحة الليمون، يفيد الإنسان ويساعد على تحسين مزاجه.

ألياف

ويعتبر الليمون من المصادر المهمة لتزويد الجسم بالألياف، فإذا أفرغت كوباً واحداً من الثمرة على السلطة أو قمت برشه على الأطعمة المقلية، خلال اليوم الواحد، ستحصل على 5.9 غرامات من الألياف.

وتنصح المعايير الصحية الدولية، بأن يحصل الإنسان على قدر من الألياف يتراوح بين 25 و38 غراماً في اليوم الواحد، ولذلك، فإن الليمون يستطيع أن يمدك بنسبة مهمة مما تحتاجه.

وبما أن الليمون لا يحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية، فإن هذه الثمرة تساعد على خفض الوزن الزائد، فضلاً عن ضبط ضغط الدم ومستوى الكوليسترول في الدم.

ويمنح الليمون، جسم الإنسان، ما يحتاجه من فيتامين C، لأن الكوب الواحد من عصير الليمون يمد الرجل بـ125% من حاجياته، أما المرأة فتحصل على مستوى أعلى يصل إلى 150%.