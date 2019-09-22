الأطعمة الغنية بالكولين تزيد ذكاء المولود

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكدت نتائج بحث جديد أن تناول الحامل أطعمة غنية بالكولين (فيتامين ب12)، أو مكملات غذائية تحتوي عليه يساعد على إنجاب طفل ذكي. وينضم بذلك الكولين إلى قائمة المغذيات الهامة للحامل مثل الفولات (فيتامين ب9).

وتفيد أدلة بأن نقص الكولين في جسم المرأة أثناء الحمل يؤثر على نمو الجنين.

ودعت الدراسة التي نُشرت في دورية «سيكولوجيكال ميديسن» الحوامل إلى تناول البيض والأفوكادو والبروكلي والأسماك الدهنية واللوز والتوت الأزرق للحصول على الكولين.

وتوجد أدلة قوية على تأثير تناول الكولين (فيتامين ب12) أثناء الحمل على الصحة العقلية للجنين.