النظام الغذائي النباتي يقلّل خطر الوفاة

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكدت أبحاث جديدة فائدة اتباع نظام غذائي نباتي بالكامل للصحة العامة، حيث يقلل هذا النظام خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 32%، والوفاة لأسباب صحية أخرى بنسبة 25%.

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وتنضم هذه النتائج إلى أدلة علمية متواترة تفيد بارتباط الأطعمة الحيوانية بأمراض القلب والسرطان والشيخوخة المبكرة.

وبحسب الدراسة الجديدة التي نشرتها دورية «أمريكان هارت أسوسياشن»، يقل خطر كل من الإصابة بأمراض القلب والوفاة بسبب فشل القلب بنسبة 40% عند اتباع نظام غذائي نباتي.

وأجريت الدراسة في كلية طب جون هوبكنز، ووجدت أن مَن يأكلون أطعمة نباتية فقط تقل مخاطر الوفاة لأية أسباب صحية لديهم بنسبة 25%، وتقل مخاطر الإصابة بسكتة قلبية بنسبة 16%.