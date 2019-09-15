استهلاك زيت الزيتون بانتظام يحسن صحة القلب

المصدر: دبي - البيان الصحي

وجدت دراسات جديدة أن الاستهلاك المنتظم لزيت الزيتون يحسن بشكل كبير الإشارات الكيميائية المرتبطة بأمراض الشريان التاجي القلبي.

ويمكن لتغميس زيت الزيتون بالخبز لمدة ستة أسابيع أن يخفض من خطر الإصابة بنوبات القلب، كما أشار تقرير نشر في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية.

وقال الدكتور بيل موران من معهد القلب والأوعية الدموية: طبق فريق البحث تقنية جديدة للتشخيص عن طريق فحص عينات البول لمجموعة من الببتيدات (تنتج من انهيار البروتينات) التي تم تحديدها باعتبارها المؤشرات الحيوية لأمراض مثل مرض الشريان التاجي (CAD) والتي تشير إلى العلامات المبكرة للمرض قبل ظهور الأعراض.

وأشارت الدراسة إلى أن الذين تناولوا زيت الزيتون لمدة ستة أسابيع انخفضت لديهم نسبة الببتيدات في عينات الفحص بشكل واضح جداً.

ويحتوي زيت الزيتون دهون الأوميغا 6، وهو شكل من الأحماض الدهنية المشبعة الذي يمنع استجابة الجسم للالتهابات في الحالات المزمنة مثل أمراض القلب والتهاب المفاصل. كما أنه يقلل من ضغط الدم ويحسن من نسبة الدهون الجيدة في الدم.