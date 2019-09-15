تحذير من خطورة بعض أصناف وجبات الفطور

المصدر: دبي- البيان الصحي

يحذّر الأطباء من بدء النهار من دون تزويد الجسم بما يكفي من الطاقة، لكن ثمة أطعمة خطيرة يتناولها الناس على الإفطار تؤذي صحتهم.

وبحسب موقع «hanshureddy»، فإن حلوى «الدونت» من أسوأ الأطعمة التي يمكن أن تأكلها صباحاً، نظراً إلى الكمية الكبيرة من السعرات الحرارية، ولأنها تكون معبأة بالشوكولا أو المربى في أكثر الأحيان.

وتحتوي الواحدة من «الدونت» على سعرات حرارية يتراوح عددها بين 300 و550، وهو ما يعني إحداث ارتفاع فجائي في منسوب السكر بدم الإنسان، وإذا تكرر الأمر بشكل منتظم، فهذا يعني أن صاحب العادة السيئة يعرض نفسه للإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري.

أما بسكويت النقانق، الذي يجري تناوله كونه فطوراً في بعض البلدان، فلا يخلو من الضرر، ويقول الأطباء إنه يؤدي إلى ارتفاع كبير في ضغط الدم بسبب ما يحتويه من كلوريد الصوديوم.

وحذرت تقارير طبية عدة، خلال الآونة الأخيرة، من ارتفاع الإصابة بأمراض السرطان من جراء الإقبال على اللحوم المعالجة، التي تُضاف إليها كثير من المواد الكيماوية.

وفيما تبدو «الحبوب» المخلوطة بالحليب، فطوراً شهياً للأطفال، يحذر الخبراء من مغبة الإقبال على هذه الوجبة، التي تضم نسباً مرتفعة من السكر.

ولا يقتصر الضرر على حبوب الأطفال فقط، لأن بعض الحبوب الصحية المخصصة للكبار مضرة أيضاً، حتى وإن جرى تقديمها بمثابة بديل، وسبب هذا الضرر، هو أنها تحوي قدراً كبيراً من السكر المصفى والصوديوم.

ووجدت دراسة لإدارة الغذاء والدواء الأميركية، أن هذه الحبوب التي تُسوق في علب مغرية، تزيد عرضة الأطفال للإصابة بفرط الحركة.