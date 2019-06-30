بذور البطيخ غنية بالمعادن

المصدر: دبي _ البيان الصحي

أكدت مجلة فريدون الألمانية المعنية بالصحة والجمال، أن بذور البطيخ تحتوي على مجموعة كبيرة من المعادن الضرورية لجسم الإنسان، والتي تتركز في قشور البذور بنسبة أكبر، حيث يحتوى كل 100 جرام من بذور البطيخ على 139% من الماغنسيوم، مما يمد الجسم بالكمية اليومية الموصى بها، ومن المعروف أهمية الماغنسيوم في الحفاظ على صحة القلب وتنظيم ضغط الدم، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي وتخليق البروتين. كما تحتوي على الليكوبين المهم لخصوبة الرجال.

وقالت المجلة: إن بذور البطيخ مصدر مهم لفيتامين ب، بأنواعه المختلفة مثل النياسين، حمض الفوليك، الثيامين، الريبوفلافين، حمض البانتوثنيك، وفيتامين 6، الضروري لتقوية الدورة الدموية، والجهاز العصبي والمناعي، كما تساعد على تقوية الذاكرة، وتنشيط الجسم خلال فترة النقاهة لاحتوائها على كم كبير من الزيوت الغنية بالدهون المشبعة وغير المشبعة، أوميجا 3، لذا فإن كوباً واحداً من بذور البطيخ تحتوي على 50 جراماً من الدهون، والتي تمد الجسم بـ80% من القيمة الموصى بها يومياً، مما يعني أن بذور البطيخ تعد مصدراً مهماً للسعرات الحرارية المهمة لحصول الجسم على الحيوية والطاقة.