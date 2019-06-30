الفواكه للتغلب على الاكتئاب

المصدر: دبي _ البيان الصحي

وجد علماء من الولايات المتحدة، وسيلة تبدو سهلة للتغلب على الاكتئاب، وذلك من خلال الاعتماد على وجبات غذائية من الفواكه الطازجة والخضار والحبوب والتقليل من اللحوم الحمراء. وأثبت علماء من الولايات المتحدة، أن تناول الفواكه الطازجة والخضار والحبوب، يقلل من خطر حدوث الاضطرابات النفسية، وذلك بحسب ما نقل موقع يوريكاليرت.

ووصل العلماء إلى هذا الاستنتاج، بعد تجربة أجريت على المسنين، والتي استمرت ست سنوات. وتم تقسيم المشاركين في التجربة إلى ثلاث مجموعات رئيسة، بحيث تقوم المجموعة الأولى بتناول الفواكه والخضار ومنتجات قليلة الدسم، بينما تعتمد المجموعة الثانية على مأكولات البحر الأبيض المتوسط، في حين اعتمد المشاركون من المجموعة الثالثة على الحمية الغربية التقليدية، مع نسبة عالية من اللحوم الحمراء.

ولاحظ العلماء أن خطر ظهور الاكتئاب كان أقل عند أعضاء المجموعة التي تناولت الفواكه والخضراوات والمنتجات قليلة الدسم، بينما المجموعة التي اعتمدت على النظام الغذائي الغربي مع نسبة عالية من اللحوم الحمراء، أظهرت مستوى عالياً من الاكتئاب.