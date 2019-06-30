تغذيتك سر مناعتك

المصدر: دبي _ البيان الصحي - زكية سيد الهاشمي - أخصائية التغذية في «صحة دبي»

مع تنوع ووفرة المواد الغذائية، ومن أجل الحفاظ على مناعة الجسم قوية وسليمة، أصبح من الضروري اختيار الغذاء الصحي والمفيد لجسمك ولأعضائك الحيوية.

تذكر أنك عندما تتعرض لوعكة صحية، لا قدر الله، فإن مناعة جسمك هي خط الدفاع الرئيس لمحاربة جميع أنواع الأمراض والالتهابات، وهي بقدرة الله تقضي عليها، وبكفاءة عالية. وقد يظن الكثيرون أن المضادات الحيوية هي التي تقوم بمحاربة الأمراض، بينما يكمن السر في مناعة الجسم القوية. فلا فائدة مرجوة للمضادات الحيوية دون وجود مناعة قوية في الجسم.

من خلال قراءتك لهذا المقال، ستتعلم وتدرك ما الأطعمة التي تقوي مناعتك، وما الأطعمة التي تضعفها، وسنقوم بتوضيح الحصص التي يجب عليك تناولها في اليوم الواحد. وسوف تلحظ التغيير الجذري في صحة عقلك وبدنك فور تطبيقك لهذا النظام.

قد أثبتت الأبحاث المتقدمة، أن الأحماض الدهنية الأساسية (وهي من الدهون الجيدة)، هي المفتاح للحصول على مناعة جسم قوية، ويمكنك الحصول على هذه الدهون من مصادر طبيعية، مثل: سمك السلمون أو سمك التونة أو سمك السوبريم، وأيضاً البيض الغني بأوميغا.

كما يمكنك الحصول عليها من بعض البذور، مثل بذور الكتان، وأيضاً من بعض الحبوب، مثل: الفاصولياء والفول والحمص. كما أنه من الضروري استهلاك بعض الأملاح والفيتامينات التي تساعد في عملية الهضم وامتصاص الجسم لهذه الأحماض الدهنية.

ويمكنك الحصول على هذه الأملاح والفيتامينات، من خلال أكلك للمكسرات، مثل: اللوز والجوز والفستق. ولإضافة المزيد من القيم الغذائية، يمكنك أكل السمك مع الخضراوات الطازجة، فهي أيضاً غنية بالأملاح والفيتامينات. يمكنك مزج الخضراوات مع ملعقة من الحبوب والبذور والمكسرات، وتناول هذا المزيج مع السمك بمقدار كف اليد، وبذلك تكون قد حصلت على المفعول السحري لتقوية مناعة جسمك.

كما يجب أن تعلم بأن هناك عادات غذائية سيئة، يجب الابتعاد عنها تماماً، فهي تقوم بالتعارض مع امتصاص الجسم للأحماض الدهنية، وبالتالي، تصبح مناعة الجسم ضعيفة أمام مقاومتها للأمراض.

ومن هذه العادات: أكلك للكثير من السكريات، مثل الحلوى والسكاكر التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، مع انعدام القيمة الغذائية للجسم، وأيضاً تناولك للكثير من ملح الطعام (الصوديوم)، الذي يتعارض مع امتصاص المغنيسيوم في الجسم، وهو من الأملاح المساعدة في عملية هضم الأحماض الدهنية.

وكذلك يجب عليك التوقف عن أكل الأطعمة السريعة، والتي تحتوي على دهون مشبعة (وهي دهون غير جيدة)، غير مفيدة للجسم، وهي أيضاً تقوم باعتراض عملية هضم الأحماض الدهنية الجيدة، من خلال قيام الجسم بهضم الدهون المشبعة غير الجيدة، بدلاً من الأحماض الدهنية الجيدة.

يجب عليك أن تبدأ بقراءة البطاقة الغذائية الخاصة بالقيم الغذائية لكل منتج قبل القيام بالشراء أو الأكل، معدتك هي المخزون الأساسي لإمداد جسمك بما يحتاجه، فاحرص على اختيار الأفضل لجسمك، كي تحيا شاباً قوياً سعيداً مفعماً بالصحة والنشاط.