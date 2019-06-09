زيت جوز الهند.. يرفع الكوليسترول «الضار» في الدم

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الصحي

أعلنت جمعية «القلب الأمريكية»، أن زيت جوز الهند يحتوي على دهون مشبعة، يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول «الضار» في الدم، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأوضحت الجمعية، في أحدث إرشاداتها الطبية، أن زيت جوز الهند من المكونات غير الصحية للغذاء تماماً مثل دهون اللحم البقري والزبدة.

ولفتت إلى أن اتباع نظام غذائي يحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة يزيد من الكوليسترول الضار في الدم، ما قد يؤدي إلى انسداد الشرايين، ويزيد من خطر الإصابة بمشكلات القلب.

وقالت الجمعية، إن 82% من الدهون في زيت جوز الهند دهون مشبعة، وهي نسبة تتجاوز الدهون المشبعة في الزبدة التي تبلغ 63%، ودهون اللحم البقري 50%، ودهن الخنزير 39%.

وأشارت التوصيات، إلى أن هناك مزاعم بأن زيت جوز الهند يحتوي على خليط من الدهون تجعله خياراً صحياً، لكن الجمعية الأمريكية للقلب قالت إنه «لا وجود لأدلة علمية على ذلك».

وأكدت الجمعية، أهمية التحكم في كمية الدهون المشبعة التي نتناولها في غذائنا، وأن نستبدلها بدهون غير مشبعة توجد في بعض الزيوت النباتية، مثل زيت الزيتون، وزيت بذور عباد الشمس.

أسباب

وقال فرانك ساكس، معد الإرشادات الأخيرة لجمعية القلب الأمريكية: «نريد القيام بتتبع مباشر للأسباب التي ساقتها الأبحاث المعدة جيداً التي تؤيد بشدة ضرورة التقليل من الدهون المشبعة في النظام الغذائي لمقاومة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية».

وتتمثل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة فى الزيوت «المهدرجة» مثل زيت النخيل وجوز الهند والزبدة والكريمة والدهون الحيوانية وجبن الماعز والشوكولاته الداكنة وزيت السمك والمكسرات واللحوم المصنّعة.

وكانت دراسات سابقة حذرت من الأغذية عالية الدهون، باعتبارها لا تؤدي إلى زيادة الوزن فقط، بل يمكن أن تحدث دماراً في الدماغ البشرية، وتؤدي إلى ضعف الأداء الإدراكي.