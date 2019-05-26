الهليون كنز من الفيتامينات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الصحي

أكد مركز استعلامات المستهلك أن نبات الهليون يعد كنزاً من الفيتامينات، لغنائه بفيتامين «بي 1» و«بي 2»، اللذين يدعمان وظيفة الأعصاب، ما يسهم في رفع التركيز وتحسين الذاكرة والحالة الجسمانية.

ويحتوي الهليون أيضاً على فيتامين C، والذي يوجد بنسبة أعلى في النوع الأخضر من النوع الأبيض. كما يحتوي الهليون على حمض الفوليك المهم لتكون الخلايا وانقسامها، وهو يوجد أيضاً بنسبة أعلى في النوع الأخضر.

ويزخر الهليون أيضاً بمركبات نبات ثانوية تتمتع بتأثير مضاد للبكتيريا، مثل الكاروتينات وأنثوسيان.

وعلاوة على ذلك، يعد الهليون مفتاحاً للرشاقة، حيث إنه يفتقر للسعرات الحرارية والدهون والكولسترول.