الجزر يقلل احتمالات الإصابة بسرطان الثدي

المصدر: Ⅶ دبي _ البيان الصحي

أظهرت دراسة جديدة نشرتها مجلة متخصصة في الولايات المتحدة أن تناول النساء للجزر بشكل دوري ومتواصل يقلل مخاطر الإصابة بمرض سرطان الثدي بنسبة تصل إلى 60%.

ووجدت الدراسة الجديدة التي نشرتها دورية طبية متخصصة تُدعى (Clinical Nutrition) أن الجزر يحتوي على فيتامينات تُدعى «كاروتينز»، وعندما تزداد نسبتها في الدم فإنها تؤدي إلى تقليل احتمالات الإصابة بمرض سرطان الثدي بنسبة تصل إلى 60%.

ويقول الباحثون إن الفيتامينات المقاومة لسرطان الثدي موجودة أيضاً في السبانخ والفلفل الأحمر، لكنها متوافرة بصورة أكبر في الجزر.

وقال رئيس فريق البحث الذي أجرى الدراسة الدكتور ريتشارد بيركس إن «النظام الغذائي الصحي المتضمن الجزر يمكن أن يساعد على التقليل من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، وذلك بسبب كونه يساعد على الحفاظ على الوزن الصحي المثالي».

وأضاف: «بينما من المهم جداً أكل الخضراوات كجزء من النظام الغذائي المتوازن، إلا أننا لا نستطيع أيضاً القول إن هناك غذاء كاملاً ومثالياً عند الحديث عن مرض السرطان»، وذلك في إشارة إلى أن الجزر يخفض فقط من احتمالات الإصابة بالمرض ولا يؤدي إلى انعدامها بالكامل.

وخلص الدكتور بيركس إلى أن «كل شخص بمقدوره تخفيض مخاطر الإصابة بمرض السرطان وغيره من الأمراض إذا التزم بنظام حياة صحي يضمن الحفاظ على وزنه الصحي والمثالي، إضافة إلى نظام غذائي متوازن ومتنوع، مع ممارسة الجسم للنشاط بشكل جيد والابتعاد عن تناول الكحول».