أفضل مصادر الحديد للحامل أثناء الصيام

المصدر: Ⅶ دبي _ البيان الصحي

الحديد معدن شديد الأهمية ليستطيع الجسم إنتاج خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين للجنين داخل الرحم. وخلال فترة الحمل ينتج الجسم المزيد من خلايا الدم لتقوم بتوصيل احتياجات الطفل من أكسجين وطعام. وعند وجود نقص في الحديد يشعر الإنسان بالتعب والهبوط، نتيجة نقص الأكسجين. إليك أفضل مصادر الحديد والتي يحتاجها جسمك خاصة خلال شهر رمضان وفقاً لموقع 24.

اللحوم والكبد من أغنى المصادر الغذائية بالحديد

Ⅶ كبد الدجاج أو البقر من أغنى المصادر بالحديد، لكنه غني أيضاً بالدهون والكولسترول، لذلك ينبغي أكله باعتدال.

Ⅶ المكسرات والبذور مصدر هام للحديد النباتي، ويمكنك تناول الفول السوداني واللوز وبذور اليقطين للحصول كوجبات خفيفة.

Ⅶ البقول مصدر نباتي رائع أيضاً للحديد، لذلك تناولي الفول والعدس والفاصوليا البيضاء واللوبيا ذات العين السوداء للحصول على حصة جيدة من المعدن، لكن يحتاج الحديد النباتي إلى فيتامين «سي» لتحسين امتصاص الجسم له، وتوفر الطماطم (البندورة) هذا الفيتامين.

Ⅶ لحوم الدجاج والبقر والأسماك غنية بالحديد، ويستطيع الجسم امتصاص نسبة أكبر من الحديد الحيواني تصل إلى 20 بالمائة من الكمية، بينما يمتص 5 بالمائة أو أكثر من الحديد النباتي.

Ⅶ الخضروات الورقية الخضراء كالسبانخ والبروكلي والخس والملوخية من المصادر الجيدة لمعدن الحديد.

Ⅶ ومن الضروري تناول المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين «سي» ليمتص الجسم الحديد، ويوفر صحن السلطة حصة جيدة من الفيتامين، لذلك عليك اعتبارها طبقاً رئيسياً، خاصة إذا كنت تستطيعين الصيام.