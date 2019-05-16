ماذا يفعل تناول قطعة جبن يومياً في جسمك؟

المصدر: دبي - البيان الصحي

أظهرت نتائج دراسة علمية أجراها علماء جامعة ريدنج البريطانية أن تناول الجبن يومياً يخفض من خطر احتشاء عضلة القلب.

ووفقاً لنتائج الدراسة المنشورة في مجلة «European Journal of Nutrition»، فإن تناول قطعة صغيرة من الجبن يومياً يساعد على تعزيز وقاية الجسم من احتشاء عضلة القلب، ويخفض النوبات القلبية بنسبة 14%.

وقسم الباحثون المشتركين في الدراسة إلى مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى الذين يتناولون الجبن يومياً بتوصية من الباحثين، أما المجموعة الثانية فاستمرت في تناول الطعام الذي اعتادت عليه.

وبعد انتهاء التجربة، خضع جميع المشتركين لفحص طبي، أظهرت نتائجه أن الذين تناولوا قطعة جبن وزنها 40 غراماً يومياً كانت لديهم وقاية أعلى من أمراض الأوعية الدموية.

ووفقاً للباحثين، يعود هذا إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول «الجيد»، مقابل انخفاض مستوى الكوليسترول «الضار» لدى الذين تناولوا يومياً قطعة الجبن.

ويشير الباحثون إلى أن «الجبن غني بالفيتامينات والمعادن والبروتينات التي تساعد على حماية القلب والأوعية الدموية من الأمراض، كما أن الجبن يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، ويحسّن عملية التمثيل الغذائي».