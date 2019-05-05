تقليل تناول الأطفال الحلويات لنمط حياة صحي

المصدر: دبي - البيان الصحي- فاطمة أحمد محمد - أخصائية التغذية - إدارة التغذية السريرية

تقليل كمية السكريات المضافة في الطعام تعود الأطفال على نمط حياة صحي. حيث تحتوي الحلويات والمشروبات السكرية على الكثير من السعرات الحرارية والقليل من العناصر الغذائية. معظم السكريات المضافة تأتي من المشروبات الغازية والسكرية والكعك والبسكويت وغيرها من الحلويات. ستساعدنا بعض الخطوات البسيطة على تقليل تناول الأطفال للحلويات:

1 تقديم الحلويات في المناسبات:

لا بأس من تقديم الحلويات مرة من حين لآخر في المناسبات الخاصة وعدم جعلها من الأطعمة اليومية.

2 تقديم حصص صغيرة:

استخدام أحجام صغيرة أو أطباق صغيرة للأطعمة السكرية وتقديمها بحجم اللقمة.

3 اختيار المشروب الذكي:

تقديم الماء للطفل هو الخيار الأمثل فالمشروبات المحلاة بالسكر والصودا عالية في السعرات الحرارية والسكر.

4 عدم تقديم الحلويات كمكافأة:

عند تقديم الحلويات كمكافأة للسلوك الجيد يتعلم الأطفال أن بعض الأطعمة أفضل من غيرها. مكافأة الطفل بالكلمات الطيبة والتشجيعية أو العناق أو بإعطائه بعض الملصقات يشعره بالتميز.

5 جعل الفاكهة الخيار الأول:

توفير مجموعة متنوعة من الفواكه بطرق مختلفة. مثلاً: وضع الفواكه كالموز والشمام والفراولة في أعواد أو تقديم الفاكهة كاملة كالكمثرى أو التفاح.

6 جعل الغذاء ممتعاً:

مشاركة الأطفال بإعداد الأطعمة المغذية أو الصحية والابتكار معاً كعمل وجه مبتسم مع شرائح الموز والزبيب أو قطع الفاكهة بقواطع الكعك ذات الأشكال المسلية يجعل الغذاء ممتعاً بدل الأطعمة السكرية.

7 تشجيع الأطفال على ابتكار وجبات خفيفة جديدة:

عمل وجبة خفيفة خاصة من اختيار الطفل مكونة من الحبوب الكاملة والفواكه المجففة والمكسرات غير المملحة أو البذور.

8 لعب «لعبة المفتش» في السوبرماركت:

تعليم الأطفال قراءة البطاقة الغذائية للبحث عن مجموع السكر في عدة منتجات غذائية كالحبوب أو الروب أو غيرها من المنتجات. ثم تحديهم لمقارنة كمية السكر في المنتجات المحببة لديهم واختيار المنتج الأقل احتواءً على السكر.

9 عند تفويت أي وجبة غذائية لا حاجة لزيادة تناول الحلوى:

لا ينبغي استبدال الأطعمة التي لم يتم تناولها في الوجبة الغذائية بالحلوى.