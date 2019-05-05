شوربة العدس.. غنية بالمعادن والفيتامينات

المصدر: دبي ـ البيان الصحي

يعتبر العدس وفقاً لخبراء التغذية من أفضل مصادر البروتين منخفضة الدهون، ومن الأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف، وتناوله بشكل يومي يقوي الجسم ويحسن الصحة، ويعتبر العدس من أفضل مصادر البروتين الخالي من الكوليستيرول الضار الموجود باللحوم الحمراء، ومن ثم يقلل من خطر الوفاة الناتجة عن الإصابة بأمراض السرطان والقلب، كما أنه غني بالألياف التي تساعد على الهضم بشكل صحي وتمنع الإمساك وتحد من خطر الإصابة بسرطان القولون.

والعدس يحمي القلب لأنه يحتوي على كمية كبيرة من حمض الفوليك والماغنسيوم الذي يحافظ على صحة القلب، ويعمل على حماية الشرايين ويمنع الإصابة بأمراض القلب ويحسن تدفق الدم في الجسم. ويقول خبراء التغذية أن كوبا من شوربة العدس على الإفطار في رمضان يمد الجسم بما يحتاجه من الحديد، ويقلل خطر الإصابة بفقر الدم ونقص الانتباه.