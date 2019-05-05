3 إلى 6 غرامات كمية الملح اليومية الصحية

المصدر: دبي _ البيان الصحي

أكدت الجمعية الألمانية لمكافحة ارتفاع ضغط الدم والوقاية منه أن كمية الملح اليومية الصحية تتراوح من 3 إلى 6 غرامات، أي ما يعادل ملعقة شاي ممسوحة.

وقال مركز استعلامات المستهلك الألماني: إن المرء يتناول كمية كبيرة نسبياً من الملح عبر الأطعمة الجاهزة بصفة خاصة، مثل المجمدات والنقانق، مشيراً إلى إمكانية احتساب كمية الملح بهذه الأطعمة من خلال عملية حسابية بسيطة، ألا وهي ضرب قيمة الصوديوم المذكورة بجدول القيم الغذائية في 2.5.

فعلى سبيل المثال إذا كانت قيمة الصوديوم المذكورة بالجدول تبلغ 0.23 غرام، فإن كمية الملح حينئذ ستكون 0.575 غرام.