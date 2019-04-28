الغذاء السليم للأبناء خطوة نحو المحافظة على وزن صحي

المصدر: مريم علي - اختصاصية التغذية في إدارة التغذية السريرية

تتميز مرحلة المراهقة بالنشاط والحيوية، وهي من أهم المراحل التي يجب على الأبناء الاهتمام فيها بنوعية الغذاء وطبيعته، نظراً إلى أن الجسم يكون في حاجة إلى تناول جميع أنواع الأغذية الرئيسة من مجموعة الخبز والحبوب ومجموعة الخضراوات والفواكه ومجموعة اللحوم ومجموعة الألبان.

تغيير عادات الغذاء في البيت والعائلة، خاصة عند الآباء، وتناول الطعام الصحي، والقيام بنشاطات جسمانية، وُجِد أنها مؤثرة جداً في الصحة.

من المهم أن تتذكر أن الأبناء يعتبرون الآباء قدوة لهم، إذ يتعلم الأبناء عادات تناول الطعام بشكل مشابه للآباء والعادات في البيت.

عادات تناول الطعام تتحدد في مرحلة الطفولة، وتستمر في مرحلة البلوغ وعند الكبر، ومن الصعب تغييرها، لذلك من المستحسن منح الأولاد مثالاً شخصياً جيداً.

بدايةً، إن الإنسان يحتاج إلى تناول «الغذاء الصحي»، ولا فرق في هذا بين الصغير أو الكبير، ولا بين الذكر أو الأنثى، ولا بين السليم من أي مرض أو المبتلى بالإصابة بأحد أو ببعض من الأمراض أياً كانت، وللـغذاء الصحي أربعة أركان أساسية، هي:

Ⅶ الأول: كمية الطعام خلال اليوم الواحد.

Ⅶ الثاني: نوعية محتويات ومكونات الوجبات.

Ⅶ الثالث: تقسيم كمية الطعام اليومي على عدد من الوجبات.

Ⅶ الرابع: طريقة تناول ما يحتاج إليه الجسم في كل وجبة من وجبات اليوم.

لماذا نأكل؟

1 يساعد الطعام المتوازن على نمو الجسم والعظام والأسنان والعضلات.

2 يساعد الجسم على الوقاية من الأمراض.

3 يعطينا الطاقة اللازمة للعب والعمل والمذاكرة.

4 يحفظ درجة حرارة الجسم ثابتة ويعطيه الدفء اللازم.

كيف نحمي أنفسنا وأصدقاءنا من الإصابة بالأمراض؟

1 استبدل بالأطعمة الغنية بالدهون الوجبات الصحية اللذيذة، فمثلاً إذا كنت تحب شطيرة اللحم المقلي مع الجبنة (برغر)، استبدل بها شطيرة اللحم المشوي مع جبنة قليلة الدسم، ولوّنها باللون الأخضر بإضافة الخس الطازج، واللون الأحمر بإضافة الطماطم.

2 العب وامرح أكثر في الهواء الطلق، ونمِّ هوايتك المفضلة كلعبة كرة القدم أو التزلج بالمزلاج أو ركوب الدراجة الهوائية والسباحة.

3 حاول أن تُكثر من تناول منتجات الألبان والأجبان الغنية بالكالسيوم، وضعها دائماً ضمن وجبات طعامك اليومية.

4 لوّن يومك بألوان الخضراوات والفواكه بأن تتناول 3 ألوان في اليوم من مجموعة الخضراوات، ولونين من مجموعة الفواكه، فهي مهمة جداً في هذه المرحلة، ومصدر مهم للفيتامينات والأملاح المعدنية.

5 اشرب الماء بكثرة، فهو يحميك من الجفاف، ويُسهّل هضم الطعام وامتصاصه، ويقلل الشهية، مما يساعد على فقدان الوزن إذا كنت تعاني الوزن الزائد.