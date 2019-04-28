الإفراط في أكل البيض خطر على القلب

المصدر: دبي - البيان الصحي

جددت دراسة حديثة الجدل حول ارتباط أكل البيض بأمراض القلب بعدما توصلت إلى نتائج تفيد بأن تناول أكثر من 4 بيضات في الأسبوع يهدد صحة القلب ويرتبط بالوفاة المبكرة. ويوجد الكثير من الكولسترول في البيضة الواحدة، وتعتبر زيادة الكولسترول من العوامل الرئيسية وراء انسداد الشرايين والجلطات.

الكولسترول الذي يوجد بكثرة في صفار البيض هو المشكلة، والاستهلاك القليل أو المحدود للبيض يقلل خطر أمراض القلب

وتمتاز الدراسة التي أجريت في جامعة نورثويسترن بيشكاغو ونشرت في «الغارديان» بالاتساع والتنوع، خاصة أنها اعتمدت على البيانات الصحية والغذائية لأكثر من 29 ألف شخص، وبلغت نسبة الرجال بينهم 45، كما بلغت مدة المتابعة 17 سنة.

وتسمح التوصيات الغذائية الأمريكية بتناول 300 ملغ من الكولسترول في اليوم الواحد للأصحاء، وهي كمية تقل عن الكولسترول الذي يوجد في بيضتين.