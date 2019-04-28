7 أوقات مفضلة لشرب الماء

المصدر: دبي - البيان الصحي

يلعب الماء دوراً أساسياً في حياتنا، فأجسامنا تتشكل في غالبتها من هذا السائل، إلا أن كثيرين يقعون في خطأ يتمثل بالإكثار من تناوله أو شرب كميات قليلة منه، الأمر الذي يترتب عليه بعض الأضرار التي تؤثر في الجهاز الهضمي.

ونقل موقع «ستاندرد ميديا» عن مجموعة من الأطباء والأخصائيين، أفضل 7 أوقات لشرب الماء، لتحقيق الفائدة القصوى، شملت: عند الاستيقاظ من النوم فغالباً ما تشعر بالجفاف، وشرب كوب من الماء يساعد على التخلص من السموم التي تراكمت في جسمك خلال الليل، وخصوصاً إن كان الماء دافئاً قليلاً.

وقبل وجبات الطعام، حيث إن شرب كوب من الماء قبل الإفطار أو الغداء أو العشاء بنصف ساعة على الأقل، سيجعلك تشعر بالشبع في وقت أقل، وبالتالي تتجنب الإفراط في تناول الطعام وتحافظ على وزنك، واحرص على شرب الماء بين الوجبات الرئيسية، فهي تساعدك على سد الجوع، بدلاً من تناول وجبات خفيفة قد تشعرك لاحقاً بالرغبة في الأكل أكثر فأكثر، وأثناء وبعد الوجبات، حيث يساعد تناول كوب من الماء أثناء وبعد الوجبات على الهضم، كما يحسن شرب الماء في هذه المرحلة من قدرة جسمك على امتصاص العناصر الغذائية.

تمرينات رياضية

وكذلك قبل التمرينات الرياضية وبعدها، حيث يفقد الجسم الكثير من الماء عند أداء التمارين الرياضية، وعليه فإن شرب الماء قبل التمرين وبعده يساعد في تعويض السوائل التي فقدتها أثناء ممارسة الرياضة.

وإذا شعرت بالعطش أثناء التمرين، تجنب شرب الكثير من الماء، واكتفِ بما يفي بترطيب فمك وحلقك، لأنك عندما تتناول الكثير من الماء فإنك تقلل مستويات الصوديوم في الجسم، ما يجعلك تشعر بالتعب.

وينصح أيضاً بشرب الماء عند الشعور بالتعب أثناء النهار أو كان لديك يوم عمل شاق، فسيزيد الماء من مستويات السوائل لديك، ما يساعدك على الشعور بمزيد من اليقظة وقبل الذهاب للنوم.

تناول الماء قبل النوم بثلاثين دقيقة لمنع الجفاف، وإلا فإن العطش سيوقظك من أحلامك.

أهمها عند الاستيقاظ من النوم للتخلص من السموم المتراكمة خلال الليل