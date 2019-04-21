البابونج يعالج الأرق والاضطرابات الهضمية

المصدر: دبي - البيان الصحي

عرض باحثون من كلية طب جامعة ولاية بنسلفانيا نتائج مراجعتهم الطبية للبابونغ Chamomile وتأثيراته الصحية، وأكدوا أن البابونج آمن وله تأثيرات جانبية طفيفة وربما هو فعّال في معالجة القلق والأرق».

وأضافوا أن «نتائج الدراسات الإكلينيكية تشير إلى أن مستخلص البابونج له تأثير متوسط المفعول في تخفيف الحالات المتوسطة الشدة من القلق Generalized Anxiety Disorder (GAD). وإضافة إلى تخفيف القلق، تفيد مستخلصات البابونج في تخفيف الشعور بالاكتئاب».

وهو ما يؤكده الدكتور دانيال فلافين، استشاري الطب النفسي في «مايوكلينك»، بقوله: «ثمة عدد من أنواع الأعشاب التي تمت دراستها كوسيلة لمعالجة القلق، وهناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات، والبابونج يُعتبر آمناً، ويُمكن أن يكون فاعلاً في خفض حدة أعراض القلق».

وأكدت الدراسة التي نشروها في مجلة طب الأسرة The Journal of Family Practice، تحت عنوان «الأدلة على العلاجات العشبية والنباتية» أنه بالمقارنة مع الدواء الوهمي، فإن تناول مشروب البابونج من قبل الذين يُعانون الأرق قد يكون له تأثيرات في مؤشرات النوم اليومي، مثل الوقت الإجمالي للنوم وكفاءة النوم في تحقيق الراحة ومدى السكون في فترة النوم وجودة نوعية النوم وعدد مرات الاستيقاظ خلال فترة النوم ومدى اليقظة عند الإفاقة من النوم.