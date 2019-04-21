نصائح لتغذية صحية

المصدر: فاطمة أحمد محمد

ينبغي اتباع نمط متنوع ومتوازن إلى جانب النشاط البدني

للتمتع بصحة جيدة والاستمتاع بالحياة بعيداً عن الأمراض والمشكلات الصحية المتعلقة بالغذاء. لا بد من اتباع نمط غذائي سليم منوع ومتوازن يشمل المجموعات الغذائية المختلفة إلى جانب النشاط البدني.

المحافظة والانتظام على تناول وجبة الفطور والغداء والعشاء يعد من أهم الأمور لاتباع نظام غذائي صحي. وللحصول على طاقة كافية خلال اليوم فمن الضروري تناول الكربوهيدرات كالخبز والحبوب ولاسيما الحبوب الكاملة الغنية بالألياف لإعطائك الإحساس بالشبع لفترة أطول.

المحافظة على تناول البروتينات الطبيعية من الأسماك والدواجن واللحوم والبقوليات ضرورية لبناء العضلات. كما أنه من الضروري اختيار الدهون الصحية كالزيوت النباتية والمكسرات والأسماك لتجنب الأمراض المتعلقة بالقلب. كما أن المحافظة على تناول الخضار والفواكه المليئة بالألياف والقليلة في السعرات الحرارية يعد أمراً مهماً وخياراً سهلاً وصحياً لوجبة خفيفة بين الوجبات الأساسية.

ولا بد من التنويع في تناول الفواكه والخضراوات وبألوان مختلفة كالتفاح والموز والبرتقال والكيوي والخضراوات الورقية للحصول على فيتامينات ومعادن مختلفة وأساسية لصحة الجسم. تناول الأغذية الطازجة كبديل للأغذية المصنعة العالية بالملح وتجنب تناول الأطعمة العالية بالدهون المتحولة كالوجبات السريعة يصنع فارقاً كبيراً في صحة الجسم.

كما أن تناول الحليب بدلاً من المشروبات السكرية يحافظ على صحة العظام والأسنان لاحتوائه على الكالسيوم. ويعد شرب الماء الأفضل دائماً لإرواء العطش. ومن أحد الأمور المحفزة لاتباع نظام غذائي صحي مشاركة الأطفال في إعداد أطباق صحية ومنوعة وبأشكال مسلية.