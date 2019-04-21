حفظ الأطعمة داخل الثلاجة طويلاً قد يسبب التسمم

المصدر: دبي - البيان الصحي

تنجم معظم حالات تسمم الطعام عن تناول أطعمة مضى على وجودها خارج الثلاجة وقت طويل، أو داخل الثلاجة وقت أطول. وبالتالي ينبغي معرفة المدة المناسبة لكل نوع من أنواع الأطعمة التي يجب الاحتفاظ بها في الثلاجة.

وذكرت مجلة «بريتش جورنال أوف اوبثالمولوجي» أن اللحوم الحمراء والأسماك الطازجة تبقى صالحة 5 أيام في الثلاجة، ومن 4 إلى 12 شهراً في الفريزر.

أما اللحوم الحمراء والأسماك المطبوخة فتبقى 3 ـ 4 أيام في الثلاجة و6 أشهر في الفريزر.

واللحوم المفرومة أو المعدة، كالكفتة، تبقى بين يوم ويومين في الثلاجة، و3-4 أشهر في الفريزر.

وبالنسبة للحوم المصنعة، مثل اللانشون والهوت دوغ، فإنها تبقى من 3 إلى 5 أيام في الثلاجة بعد فتحها، ومن شهر إلى شهرين في الثلاجة قبل فتحها. أما في الفريزر فتبقى 6 أشهر.

ويمكن أن يبقى الدجاج الطازج بين يوم ويومين في الثلاجة، ومن 6 إلى 12 شهراً في الفريزر.

أما الدجاج المطبوخ فيبقى 3 أيام في الثلاجة، و6 أشهر في الفريزر.

ولحفظ اللّحم المطبوخ يجب طهي اللّحم بالطريقة المُناسبة، وإضافة جميع التوابل والبهارات إليه، وتركهِ حتّى يصل إلى درجة ما قبلَ الغليان، فدائماً يُنصحُ بترك اللّحمة نصف ناضجة إذا أرادَ الشخص استخدامها لاحقاً وفي وقتٍ آخر.

ورفع اللّحمة عن النّار وتركها حتّى تبرُد جيّداً عن طريق وضعها في مكانٍ مكشوف ومُعرّض للهواء، ويُفضّل إخراج اللّحمة من الماء الذّي تمَّ طهوها فيه، ويُنصحُ أيضاً بوضعها في إناءٍ آخر نظيف.

وضع اللّحمة في أوعية خاصّة بالحفظ بعدَ أن تبرُد جيّداً، وفي حال عدم تواجد هذهِ الأوعية بالإمكان وضعها في أكياس بلاستيكيّة، مع ضرورة إفراغ الكيس من الهواء بقدر الإمكان، وتقسيم كميّة اللّحمة لكميّاتٍ صغيرة، ووضعها في الثلّاجة حتّى يتم تجميدها على الفور، وعدم إخراجها إلا عندَ القيام باستخدامها مرّةً أُخرى.