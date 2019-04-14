شرب الشاي عقب الوجبات الرئيسة قد يشكل خطراً على الصحة

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة بولد نيوز أن بعض الناس يمارسون عدداً كبيراً من العادات الخاطئة التي من شأنها أن تؤثّر سلباً في صحتهم وفي جهازهم الهضمي، ويعد شرب الشاي بعد تناول الوجبات الرئيسة من العادات الأكثر خطورة على الصحة.

ويحتوي الشاي العادي، أي الأسود، على مركبي الفينول والتانين اللذين يتسببان في حرمان الجسم من امتصاص الكمية المناسبة من الحديد، فوجود الفينول والتانين معاً يؤدي إلى تكوين الحديد المعقّد في المعدة، مما يسبّب الإصابة بمشكلات مختلفة في المعدة وخصوصاً الآلام والحرقة والإمساك.

كما أنه من المهم لأولئك الذين يعانون مشكلات في القلب والشرايين تجنّب استهلاك الكثير من الشاي والقهوة خصوصاً بعد الأكل. فكمية الكافيين الموجودة فيها تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم في الجسم وتسرّع ضربات القلب.

وفي المقابل، قالت إن الشاي العشبي مفيدٌ جداً للصحة وللجهاز الهضمي، فشاي الأعشاب غنيّ بمضادات الالتهابات، ويحتوي على إنزيمات تساعد على تحطيم البروتين إلى جزيئات أصغر لجعله سهل الهضم.