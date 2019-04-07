العسل والليمون.. العلاج الأفضل للسعال

المصدر: Ⅶ دبي _ البيان الصحي

أكدت مصادر طبية بريطانية، أن استخدام أدوية السعال أو الكحة، مضيعة للمال، مؤكدين أن أفضل علاج للسعال هو استخدام العسل والليمون.

حيث كشفت هيئة الخدمات الصحية البريطانية «NHS» وعدد من الأطباء البريطانيين أنهم لا يحبذون استخدام أدوية الكحة لعلاج أعراض السعال وأنها مضيعة للمال، لافتين إلى أنه لا توجد سوى أدلة علمية محدودة تثبت فاعلية تلك الأدوية في مكافحة هذه الأعراض.

وذكر التقرير الذي نشر على الموقع الإلكتروني لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن استثمارات أدوية السعال تبلغ 3 مليارات جنيه استرليني في العام، على الرغم من قلة فاعليتها، وأن غالبية هذه الأدوية يحتاج إلى إعادة تقييم بشأن مدى الفاعلية والأمان.

وصفات

وأكد الأطباء أن بعض الوصفات الطبيعية البسيطة وزهيدة الثمن مثل العسل والليمون قد تجدي نفعاً في علاج أعراض البرد والكحة بشكل يفوق هذه الأدوية، مضيفين أن أدوية السعال يجب أن تستخدم فقط تحت إشراف الطبيب وخاصة في حالات استمرارها لفترات طويلةـ أو حال الإصابة بالكحة عقب استخدام أدوية معينة.