الفطر يقلل مخاطر ضعف الذاكرة والتدهور المعرفي

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكدت دراسة جديدة أن تناول حصتين من الفطر (المشروم) في الأسبوع يقلل خطر ضعف الذاكرة والتدهور المعرفي متوسط الشدة إلى النصف.

ويعتبر هذا التدهور من مقدمات الخرف والزهايمر، وتوجد أدلة على أن مضادات الأكسدة التي توجد في بعض الأطعمة تحمي خلايا الدماغ من هذه المشكلة عند التقدم في العُمر.

وأجريت أبحاث الدراسة الجديدة في جامعة سنغافورة، ونُشرت في «جورنال أوف ألزهايمر»، ووجدت أن توليفة المغذيات ومضادات الأكسدة التي يحتوي عليها الفطر تحمي الخلايا العصبية في الدماغ من التدهور المعرفي وضعف الذاكرة المتوسط.

وأظهرت النتائج أن مرضى التدهور المعرفي وضعف الذاكرة متوسط الشدة لا يوجد لديهم مواد كيميائية معيّنة في الدماغ، وأن الفطر يحتوي على عناصر كيميائية طبيعية تعمل كبديل لهذه المواد.