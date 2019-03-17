نظام غني بالبروتين لضمان ضبط الوزن لكبار السن

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الصحي

أكدت نتائج دراسة جديدة أن النظام الغذائي الغني بالبروتين القليل السعرات الحرارية هو الأنسب لكبار السن، لضمان ضبط الوزن، وتعزيز كثافة العضلات والعظام. ويتعرض الإنسان مع التقدم في العُمر إلى نقص في كثافة العظام والعضلات، ما يزيد خطر الإصابة بالكسور.

ويُنصح بتقليل الكربوهيدرات والدهون، وتناول غرام من البروتين لكل كيلوغرام من الوزن، لضمان قوة العضلات والعظام،

وبحسب الدراسة الجديدة التي نشرتها «أمريكان جورنال أو كلينيكال نيوتريشن»، تم إجراء تجربة بمشاركة 96 شخصاً متوسط أعمارهم 65 عاماً، خضعوا خلالها لنظام قليل السعرات يوفر غراماً من البروتين أو أكثر في اليوم لكل كغم من وزن الجسم.

نتائج

وأظهرت النتائج بعد اتباع هذا النظام لمدة 6 أشهر تحسن كثافة العظام لدى المشاركين، واكتسابهم 0.75 نقطة على مؤشر احتمالات امتداد العُمر. ووفقاً لفريق البحث الذي أجرى التجربة من جامعة ويك فورست الأمريكية على بعض كبار السن، بمراقبة كمية البروتين خاصة الحيواني، يساعد ضبط عدد السعرات مع زيادة كمية البروتين على إبقاء الوزن تحت السيطرة، وتعزيز كثافة العضلات والعظام.

وتحث التوصيات الغذائية كبار السن على تنويع الأطعمة للحصول على الفيتامينات والمعادن المطلوبة، مع تقليل كمية الكربوهيدرات والدهون، وبحسب توصيات الدراسة الجديدة يمكن زيادة البروتين الخالي من الدهون إلى هذا النظام للوقاية من الكسور.