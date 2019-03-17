التغذية الصحية سر البشرة النقية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الصحي

أكدت الدكتورة آنه فليك، اختصاصية التغذية العلاجية الألمانية، أن التغذية الصحية تعد بمنزلة سر البشرة النقية، حيث إنها تحارب الشوائب من ناحية، وتمنح البشرة مظهراً مشرقاً يشع نضارة وحيوية.

وأوضحت أنه يمكن محاربة البثور وحب الشباب من خلال التخلي مدة شهرين عن الأطعمة التي تحفز ظهور الشوائب، مثل الأطعمة الحريفة والأطعمة الغنية بالتوابل ومنتجات الألبان والمشروبات المحتوية على الكافيين.

وأضافت فليك أن السكر ومواد التحلية تتسبب في تغير بيئة الأمعاء المضاد للالتهابات، ما يُعجّل بشيخوخة البشرة.

أسماك بحرية

وبخلاف ذلك، توصي اختصاصية التغذية العلاجية الألمانية بالإكثار من الأغذية التي تعزز صحة وجمال البشرة، مثل الأسماك البحرية الغنية بالدهون كالسلمون والرنجة والماكريل، حيث إنها تحتوي على الأحماض الدهنية أوميغا 3 طويلة السلسلة، التي تعمل على تقوية الخلايا، وتعد بمنزلة «كريم داخلي» للبشرة.

ومن المفيد أيضاً تناول الأغذية الغنية بفيتامين E المهم لصحة وجمال البشرة مثل الأفوكادو والخضراوات الورقية الخضراء والتوت وزيت جنين القمح.