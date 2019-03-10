الخبز «المحمص» ينتج مواد سامة

المصدر: دبي - البيان الصحي

في تحذير خطير إلى أولئك الذين يعتمدون على الخبر «المحمص» لتخفيض وزنهم، أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة تكساس في أوستن أن الخبز المحمّص ينتج مواد سامة قد تلحق ضرراً على صحة الإنسان.

وقالت الباحثة مارينا فانس في حديث مع الجمعية الأميركية لتقدم العلوم: إن «عنصر التسخين يبدأ بفرض حرارة معينة على الرقائق في محمصة الخبز التي تحتوي على الزيوت»، مشيرة إلى أن «الإيثانول هو منتج ثانوي من عملية التحميص».

وأوضحت فانس: «إذا تلامست قطع صغيرة من الخبز مع عنصر التسخين، يمكن رؤية الدخان، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات تلوث الهواء، مقارنة مع جودة الهواء الخارجي».