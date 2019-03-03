البرقوق المجفف يفيد في الوقاية من السرطان

المصدر: دبي - البيان الصحي

توصل علماء من تكساس وكاليفورنيا في الولايات المتحدة، إلى أن تناول البرقوق المجفف يمكن أن يساعد على الوقاية من الأورام السرطانية. وأوضح العلماء أن المفعول المضاد للسرطان في البرقوق المجفف ناتج من التأثير الإيجابي لمركبات البرقوق في النبيت المجهري (الميكروفلورا) للأمعاء، مما يمنع تطور الأورام السرطانية في القولون والمستقيم.

وهذا ما بينته نتائج التجارب على القوارض المخبرية. ويقول إن البرقوق المجفف يحتوي على مركبات الفينول المضادة للأكسدة، تلك التي بفضلها ينخفض عدد الالتهابات في الأمعاء، ويتم الحفاظ على أعداد البكتيريا المفيدة في الأمعاء.