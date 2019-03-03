الصويا تحمي خصوبة النساء

المصدر: دبي - البيان الصحي

قالت دراسة أمريكية إن تناول الأطعمة التي تحتوي على الصويا قد يساعد على الوقاية من تأثير ثنائي الفينول، وهي مادة كيماوية تستخدم في الكثير من المنتجات البلاستيكية وفي طلاء الجزء الداخلي لعلب الأغذية المحفوظة.

وقال الباحثون في الدراسة، التي نشرتها دورية «علم الغدد الصماء والأيض»، إن لثنائي الفينول مفعول هرمون الأستروجين نفسه، وبالتالي يُعتقد أنه يعرقل الحمل وزرع البويضة المخصبة في الرحم في حالات التلقيح الاصطناعي. وخلصت الاختبارات على القوارض إلى أن حبوب الصويا، التي تتفاعل مع مستقبلات الأستروجين، ربما تمنع أو تخفف من تأثير ثنائي الفينول.

استبيانات

وقال الباحث الرئيس في الدراسة، جورجي شافارو، من كلية الصحة العامة والتغذية في جامعة هارفارد، إنه تمت دراسة حالات 239 امرأة خضعن لعمليات تلقيح اصطناعي بين عامي 2007 و2012. وأجابت النساء عن استبيانات تناولت طعامهن، كما أُخذت منهن عينات من البول قبل استخراج البويضات تحضيراً لزرعها وبعده.

وفي عينات البول، التي أظهرت معدلات مرتفعة من ثنائي الفينول، تراجعت لدى النساء اللواتي لم يتناولن أطعمة تحتوي على الصويا فرص نجاح زرع البويضة الملقحة.

أما النساء اللواتي يتناولن الصويا فقد تبين أن معدلات ثنائي الفينول المرتفعة في بولهن لم تؤثر في نتيجة علاج الخصوبة.